Johnny Depp

Als Pirat Jack Sparrow hatten ihn seine Fans schon einmal lustiger erlebt. Nun hat Schauspieler Johnny Depp nach seiner Äußerung über einen möglichen Anschlag auf US-Präsident Donald Trump selbst zurückgerudert. Er habe nur witzig sein wollen.

New York. Hollywood-Star Johnny Depp hat sich für seine Äußerung über einen möglichen Anschlag auf US-Präsident Donald Trump entschuldigt. Er hatte am Donnerstag auf dem Glastonbury-Festival in England das Publikum gefragt, wann eigentlich das letzte Mal ein Schauspieler einen Präsidenten umgebracht habe. „Es ist ein Weilchen her, aber vielleicht ist es wieder Zeit“, antwortete er daraufhin selbst. US-Präsident Abraham Lincoln war 1865 von dem Schauspieler John Wilkes Booth erschossen worden.

In einer Stellungnahme an das „People“-Magazin erklärte Depp am Freitag, es sei ein schlechter und geschmackloser Scherz gewesen. Er habe nur witzig sein wollen.

Depp war auf dem Festival, weil dort sein Film „Libertine“ aus dem Jahr 2004 gezeigt wurde.

Von RND/dpa

