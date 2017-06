Köln

Ein in Köln entgleister ICE sorgt bei der Deutschen Bahn für Verspätungen. Besonders betroffen ist der Fernverkehr rund um den Kölner Hauptbahnhof. Passagiere müssen mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen, hieß es bei der Bahn.

Köln. Auf einem Betriebsgelände der Deutschen Bahn in Köln ist am Sonntagmorgen ein leerer ICE entgleist. Verletzt wurde niemand. Der Zug blockiere jetzt aber ein Gleis in der Bereitstellungsanlage in Köln-Nippes, wodurch es vor allem im Fernverkehr zu Beeinträchtigungen und Verspätungen kommen könne, sagte ein Bahnsprecher. Es werde voraussichtlich noch bis Sonntagabend dauern, den Zug wieder auf die Schienen zu heben.

Für viele Verbindungen von Köln nach Berlin warnt die Bahn auf ihrer Website: „Störung im Betriebsbahnhof Köln. Reduziertes Platzangebot, Verspätungen und Zugausfälle möglich. Bitte andere Verkehrsmittel mit einbeziehen. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Störungsdauer bis ca. 23:59 Uhr.“ Auch beim Kurznachrichtendienst Twitter wies die Bahn auf die Störung hin.

Auf einer Rangierfahrt sei der ICE am frühen Sonntagmorgen entgleist, berichtete der WDR. „Dabei sind bei zwei Wagen Räder aus den Gleisen gesprungen“, zitiert der WDR einen Sprecher der Deutschen Bahn. Ein schwerer Gerätewagen müsse den verunglückten Zug erst wieder auf die Schienen heben.

Erst Anfang Mai war ein ICE der Bahn entgleist und sorgte für massive Einschränkungen im Zugverkehr. Zwei der 152 Reisenden im Zug wurden leicht verletzt. Der Sachschaden belief sich laut Angaben der Bahn auf Millionenhöhe.

Von RND/dpa/are

Bahnhof Nippes, Köln