Verfolgungsjagd

Drei Streifenwagen konnten ihn schließlich stoppen: In Rheinland-Pfalz hat sich ein Elfjähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er war mit Papas Auto unterwegs gewesen.

Landstuhl/Kaiserslautern. Mindestens 120 Kilometer ist ein Elfjähriger mit Papas Auto durch Deutschland gefahren, bevor drei Streifenwagen ihn am Sonnabend in der Pfalz stoppten. Der Junge war nach einem Streit mit seinem Vater in den Wagen gestiegen und von seinem Wohnort in Luxemburg mit unbekanntem Ziel losgefahren, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte.

Bei Landstuhl wollten Polizisten den jungen Fahrer kontrollieren. Doch der Elfjährige fuhr den Angaben zufolge davon und lenkte den Wagen auf die Autobahn 6. Dort hielten ihn schließlich drei herbeigerufene Polizeiautos an. Junge und Auto seien bereits vermisst und nach ihnen gesucht worden, berichtete die „Rheinpfalz“.

