Polizeieinsatz

Die Katze war in einem Auto gefangen. Anstatt zu Miauen, machte das Tier mit Hilfe von moderner Technik auf sich aufmerksam – und alarmierte dadurch die Polizei.

Odelzhausen. Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Odelzhausen (Landkreis Dachau): Sie wurde am Wochenende von einer Katze gerufen. Das Tier hatte sich am Sonnabend unbemerkt in das Firmenauto ihrer Besitzerin geschlichen und war dort von der 55-Jährigen eingesperrt worden.

Zum Glück für die Katze war das Auto mit einer modernen Notruf-Technik ausgestattet: Darüber kann der Fahrer in einer kritischen Situation einen Notruf an das Notruf-Callcenter des Autoherstellers schicken. Dieser baut dann eine Telefonverbindung zum Insassen im Fahrzeug auf und erkundigt sich, wie er helfen kann. Im Notfall schickt er schnell Hilfe – dafür kann er das Fahrzeug orten. Je nach Situation verständigt der Callcenter-Mitarbeiter dann den Rettungsdienst. Oder die Polizei. Wie in diesem Fall.

Notruf gedrückt statt zu miauen

Statt zu Miauen, drückte das Tier also die manuelle Notruftaste des Autos. Diesen SOS-Knopf muss man mindestens drei Sekunden lang herunterpressen, damit eine Verbindung zum Notruf-Callcenter des Autoherstellers aufgebaut wird.

Aus der Ferne konnte der Callcenter-Mitarbeiter aber nicht den Grund für den Notruf herausfinden. Also alarmierte er die Polizei – sie mussten das Tier jedoch nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Als die Beamten am Fahrzeug eintrafen, hatte die Fahrerin bereits festgestellt, dass ihre Katze fehlte – und sie aus dem Auto herasusgeholt.

