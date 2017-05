Eine Frau ist bei einem Brand in einem Lübecker Behindertenheim ums Leben gekommen.

© Facebook/Stadtfeuerwehrverband Lübeck

Lübeck

Eine Tote bei Brand in Behindertenheim

Beim Brand in einem Lübecker Behindertenheim ist am Samstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Bewohner wurden verletzt. Die Identität der Toten war auch am Sonntag noch unklar.