„Charly“, unterwegs in Coburg.

© Polizeiinspektion Coburg

„Charly“ auf Abwegen

Ein Seelöwe auf Tour durch Coburg

Wenn die Menschen in Oberfranken eines nicht gewohnt sind, dann den Anblick von Seelöwen. So war „Charlys“ Ausflug in den morgendlochen Berufsverkehr in Coburg durchaus eine große Attraktion.