Deutsche Post

Das Markenzeichen von Otto Waalkes schmückt eine neue Sondermarke der Deutschen Post. Das wäre wohl nie passiert, wenn der Komiker aus Ostfriesland vor vielen Jahren nicht versucht hätte, sich selbst zu zeichnen.

Hamburg/Pilsum. Ein Ottifant von Komiker Otto Waalkes (68) schmückt jetzt eine Briefmarke der Deutschen Post. Der Comic-Elefant – seit mehr als 40 Jahren eines der Markenzeichen des norddeutschen Blödel-Barden – ist Motiv einer 70-Cent-Sondermarke, die seit Mittwoch ausgegeben wird.

Im Hintergrund ist der Leuchtturm im ostfriesischen Pilsum zu sehen. Der rot-gelb-gestreifte Turm an der Nordseeküste wurde durch den Komiker bekannt, unter anderem durch den Film „Otto – Der Außerfriesische“. Zu der Marke gibt es in Ottos Heimatstadt Emden auch einen Postsonderstempel, kündigte eine Sprecherin der Post in Hamburg an.

Otto: „Ich habe versucht, mich selbst zu zeichnen“

Wie ist Otto Walkes überhaupt auf die Idee für den Ottifanten gekommen? „Ich habe für die Schülerzeitung immer versucht, mich im Profil selbst zu zeichnen“, erzählte der Komiker. „Aber die Nase ist mir zu lang geraten und alle hielten das Wesen für einen Elefanten. Dann habe ich weiter herumprobiert, das Ganze zum Rüssel verlängert, dazu Spitzohren und Stummelbeine gezeichnet und die Figur nach mir benannt: Ottifant!“

