Ein Kleid für die Ewigkeit

Hannover. Es war neu und wirkte fast ein bisschen zugeknöpft. Aber immerhin kam die modische Empfehlung von ganz oben: Am 1. Oktober 1926 veröffentlichte die US-amerikanische „Vogue“ den Entwurf eines ziemlich schlichten Kleides. Kniebedeckend, lange Ärmel, kein Ausschnitt, keine Taille. Und dann auch noch in schwarz, dieser Farbe, die eigentlich Witwen und Dienstmädchen vorbehalten war. Das Oberteil war vorne lose wie ein Blouson und im Rücken straff. Ein besonderer Hingucker waren die sich kreuzenden abgesteckten Falten.

Der Entwurf stand für einen neuen Typ von Frau. Berufstätig, abenteuerlustig – emanzipiert. Die Mutter der mutigen Kreation war keine Geringere als Gabrielle „Coco“ Chanel. Der „Ford“ von Chanel, wie die „Vogue“-Redakteurinnen den Entwurf in Anlehnung an das ausschließlich in Schwarz ausgelieferte T-Model des gleichnamigen Autoherstellers nannten, „werde künftig alle Welt tragen.“ Die Modeexpertinnen behielten recht. Es war die Geburtsstunde eines zeitlosen Klassikers, des „little black dress“. Kurz: LBD. Wer das „little black dress“ von Chanel haben wollte, musste nach New York ins Luxuskaufhaus Saks an der Fifth Avenue. Wer sich so viel Luxus nicht leisten konnte, schneiderte sich selbst eins.

Jetzt hat das Auktionshaus Sotheby’s die Geschichte des „kleinen Schwarzen“ zum Anlass genommen, um am Dienstag, 3. Oktober, gleich 140 berühmte Entwürfe zu versteigern. Es handelt sich um Kreationen aus der Zeit zwischen 1921 und 2010. Die Kleider von Yves Saint Laurent, Jeanne Lanvin, Chanel und Helmut Lang stammen aus der Sammlung von Didier Ludot. Die von Sotheby’s geschätzten Preise für die edlen Stücke liegen zwischen 500 und 5000 Euro. Der Fashion-Experte Ludot betreibt in Paris nicht nur eines der wohl bekanntesten Modegeschäfte, sondern er hat auch das Buch „la petit robe noire“ geschrieben und verfügt über eine der größten Sammlungen des „kleinen Schwarzen“.