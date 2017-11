Das Verbrechen sorgte im November 2016 international für Entsetzen: Die damals 28-jährige Kader K., Hamelnerin mit kurdischen Wurzeln, wird von ihrem Ex-Mann Nurettin B. mit einem Messer und einer Axt schwer verletzt.

© Dewezet

Hameln

Ein Jahr nach Mordversuch leidet Opfer weiter unter der Tat

Ein Jahr nach dem Mordversuch an einer jungen Mutter in Hameln kämpft das Opfer weiter mit den Folgen der brutalen Tat. „Manchmal bin ich einfach gefühllos. Eiskalt. Und wenn ich allein bin, kommen mir die Tränen“, sagte die 29-jährige Kader K. der „Welt am Sonntag“.