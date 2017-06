Feierlichkeiten zum „Nationalfeiertag“ am 11. September 2016

© AP

Referendum

Eigener Staat? Katalanen stimmen im Oktober ab

Ja oder Nein? Die autonome Region Katalonien in Spanien will im Herbst mit einem Referendum über ihre Unabhängigkeit abstimmen lassen. Bereits 2014 gab es einen symbolischen Volksentscheid. Kataloniens Fußball-Aushängeschild FC Barcelona droht eine Versetzung in die französische erste Liga.