Kunterbunte Farb-Ergebnisse – trotz natürlicher Färbemittel.

Video-Tutorial

Eier färben mit Naturfarben – bunt und gesund

Bio ist Trend – das gilt in diesem Jahr auch an Ostern. Wie Sie Ihre Ostereier ausschließlich mit natürlichen Zutaten färben, zeigen wir Ihnen in unserem Video-Tutorial.