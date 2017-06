Lilly Becker

Familie Becker kommt aus den Negativschlagzeilen derzeit einfach nicht heraus. Nachdem Ex-Tennisprofi in der vergangenen Woche von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt wurde, scheint es auch privat zu kriseln. Das lässt eine Äußerung seiner Frau Lilly vermuten.

Hannover. Sie ist den Tränen nahe, als sie auf den Monitor schaut: Lilly Becker hat keine Nachricht von ihrer Familie bekommen. Und das, obwohl die Frau des Ex-Tennisprofis Boris Becker bereits seit vier Wochen für die Prosieben-Reality-Show „Global Gladiators“ in Namibia durch die Wüste reist. Beckers verbliebenen Mitstreiter haben alle Botschaften von ihren Lieben bekommen. „Wow, das tut wirklich weh. Das ist wirklich gemein“, sagt die 41-Jährige in der Sendung, die bereits im Februar aufgezeichnet wurde und am Donnerstag ausgestrahlt wird.

Und wieder steht die Familie Becker in den Schlagzeilen – im negativen Sinne. Ein britisches Gericht hatte die Tennis-Legende Boris Becker am vergangenen Mittwoch für zahlungsunfähig erklärt. Ehefrau Lilly hatte kurz nach der Meldung bei Instagram dazu Stellung bezogen und gezeigt, dass sie ihrem Mann zur Seite steht: Sie postete ein Bild, auf dem das Statement „Geld zieht die Frauen an, die du willst. Schwierigkeiten ziehen die Frauen an, die du brauchst.“ stand. Dazu kommentierte sie „Nächstes Kapitel...“.

Boris postete am Sonntag, dem Geburtstag der 41-Jährigen, bei Twitter eine kleine Liebeserklärung für Lilly. „Happy Birthday meine Liebe! Durch Dick und Dünn...“, kommentierte er ein Foto, das seine Frau zeigt.

„Boris will mir definitiv keine Nachricht geben“

Doch die Szenen, die nun in der Reality-Show zu sehen sind, lassen vermuten, dass Becker in ihrer Ehe nicht allzu glücklich ist. „Er ist schon lange gemein zu mir“, zitieren unter anderem „Bild“ und „Gala“ Lilly Becker nach der ausgebliebenen Videobotschaft. Demnach stellte sie nüchtern fest, es sei eindeutig, was das zu bedeuten habe: „Boris will mir definitiv keine Nachricht geben. Das ist so offensichtlich.“ Am würde sie am liebsten nach Hause fahren.

Die Beckers sind seit 2009 verheiratet, nachdem Boris Lilly ein Jahr zuvor in der Show „Wetten, dass...?“ einen Heiratsantrag machte. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn: 2009 kam Amadeus zur Welt.

Von RND/iro