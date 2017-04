Szenen von der Echo-Preisverleihung in Berlin.

© dpa

Musikpreis-Verleihung

Echo für Ina Müller, böse Worte für Böhmermann

Die Musikbranche trifft sich in Berlin zur Echo-Verleihung. Anders als in den Vorjahren wird die Gala nicht live übertragen. Viele Fans nutzen die Möglichkeit, am roten Teppich ein Selfie mit den Stars zu machen. Wir zeigen die besten Bilder.