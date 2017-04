Echo-Preisverleihung in Berlin – unter anderem mit: Kerstin Ott (l) und ihre Freundin Karolina (l.o.), Lena Meyer Landrut (r.o.), H.P. Baxxter und Freundin Lysann (l.u.), Jamie-Lee Kriewitz (u.M.) und Beth Ditto (r.u.).

© Dpa

Musikpreis-Verleihung

Echo: Udo Lindenberg und Andrea Berg gewinnen

Die Musikbranche trifft sich in Berlin zur Echo-Verleihung. Anders als in den Vorjahren wird die Gala nicht live übertragen. Viele Fans nutzten die Möglichkeit, am roten Teppich ein Selfie mit den Stars zu machen. Wir zeigen die besten Bilder.