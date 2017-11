US-Schauspieler Dustin Hoffman.

© Invision

Bei Filmdreh 1985

Dustin Hoffman soll 17-Jährige sexuell bedrängt haben

Oscar-Preisträger Dustin Hoffman (80) wird mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Die US-Autorin Anna Graham Hunter äußert in einer am Mittwoch veröffentlichten Gastkolumne in dem Filmblatt „Hollywood Reporter“ Vorwürfe, der Schauspieler habe sie 1985 als 17-Jährige wiederholt belästigt.