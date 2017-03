Dubai bestraft Tierquäler mit Putzdienst im Zoo

Katze an Hunde verfüttert

Sie haben eine lebendige Katze an Hunde verfüttert und filmten dazu noch die grausame Tat. Der Herrscher von Dubai hat die drei Männer nun zu einem dreimonatigen Putzdienst im Zoo der Golfmetropole verdonnert.

Dubai. Vier Stunden am Tag müssten die Bestraften nun Dienst im Tierpark schieben, teilte Emir Mohammed bin Raschid al-Maktum am Mittwoch in einer Stellungnahme mit.

. @HHShkMohd orders men involved in cat cruelty incident to clean #Dubai Zoo facilities for 4 hours daily for 3 months as community service pic.twitter.com/t9QEepoIg6 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 15, 2017

Die drei Männer waren örtlichen Medien zufolge am Dienstag verhaftet worden, nachdem sie in einem Video zu sehen waren, wie sie eine Katze von mehreren Hunden zerfleischen ließen.

Al-Maktum sprach von einem „bestialischen Akt“, der grundlegende menschliche Regeln missachte und auch muslimische Werte verletze.

Von RND/dpa

Dubai