Sachsen-Anhalt

Eine Dreijährige ist in Sachsen-Anhalt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden – der Fahrer flüchtet. Wenig später stirbt das Kind. Der Vater konnte das Unglück nicht mehr verhindern.

Zschornewitz/Gräfenhainichen. Ein Autofahrer hat ein dreijähriges Mädchen in Sachsen-Anhalt, das mit einem Laufrad unterwegs war, angefahren und tödlich verletzt. Danach flüchtete der 52-Jährige. Das Mädchen starb im Krankenhaus.

Die Kleine war am frühen Abend in Zschornewitz in Begleitung des Vaters, der einen Kinderwagen schob, auf einer Landstraße unterwegs gewesen.

Fahrer rast davon

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurde das Mädchen am Ortseingang von dem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Der Fahrer raste davon, ohne sich zu kümmern.

„Die Kollegen hat das persönlich auch sehr betroffen, denn das ist der Alptraum jeder Eltern, wenn so etwas Schreckliches passiert“, sagte der Sprecher mit Blick auf die Arbeit der Beamten am Unfallort in der Kleinstadt.

„Es gibt aber momentan keine Hinweise darauf, dass das Mädchen spontan auf die Straße gefahren ist“, so der Sprecher. Der Vater des Mädchens habe das Unglück nicht verhindern können. Zunächst hieß es von der Polizei, die Dreijährige wollte die Straße mit ihrem Laufrad überqueren.

Autofahrer aufgespürt

Der Autofahrer wurde wenig später im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aufgespürt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zum genauen Unfallhergang wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Zunächst war das Auto in Gräfenhainichen verlassen aufgefunden worden. Die Polizei kam dem Mann auch durch Hinweise von Zeugen über soziale Medien auf die Spur. Zunächst gab es keine Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden habe.

Von RND/dpa

Zschornewitz