Menschen

Mit einer Show der Designerin Dorothee Schumacher hat am Dienstag die Berliner Fashion Week begonnen.

Berlin. In Schumachers elegant-verspielter Kollektion für den kommenden Herbst und Winter ist viel Schwarz und Weiß sowie warmes Gelb zu sehen, ein Hingucker waren übergroße Schleifen an Kleidern und Jacken. Unter den Gästen waren die Schauspielerinnen Christiane Paul, Nora von Waldstätten, Jasmin Tabatabai und Bibiana Beglau. Anders als früher wurden am Eingang die Taschen der Besucher kontrolliert. Noch bis Freitag präsentieren etablierte und junge Designer ihre Kollektionen. Neben den Laufsteg-Events gibt es mehrere Messen, darunter die Premium und die Panorama. Zentraler Schauplatz für die Schauen ist diesmal das ehemalige Kaufhaus Jandorf in Berlin-Mitte. Den angestammten Standort am Brandenburger Tor haben die Veranstalter aufgegeben. Mit dabei sind Labels wie Lena Hoschek, Riani, Rebekka Ruétz, Ivanman, Marcel Ostertag, Ewa Herzog und Michael Sontag.