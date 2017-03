In einem Haus in der Nähe von Bad Tölz (Bayern) waren Ende Februar zwei Leichen und eine schwer verletzte Frau entdeckt worden. © dpa

Sohn von Pflegekraft

Bei den Ermittlungen zu einem Doppelmord in Oberbayern ist nun der Sohn einer Pflegekraft festgenommen worden. Seine Mutter und ein Komplize wurden bereits verhaftet. Ein weiterer mutmaßlicher Täter ist noch auf der Flucht.

Königsdorf. Der 23-Jährige wurde in Polen festgenommen und soll direkt an der Tat in dem Einfamilienhaus beteiligt gewesen sein, das der einzigen Überlebenden des Überfalls gehört. Es bestand ein internationaler Haftbefehl gegen ihn, teilte die Polizei am Donnerstag in Rosenheim mit.

Jüngerer Bruder noch auf der Flucht

Nach wie vor gefahndet wird nach dem sechs Jahre jüngeren Bruder der 49 Jahre alten Pflegekraft, die in dem Anwesen früher beschäftigt war. Der Mann soll ebenfalls unmittelbar an dem Raubmord beteiligt gewesen sein und sich in seiner polnischen Heimat aufhalten. Bereits vor einer Woche war ein 32-Jähriger in dem osteuropäischen Land unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden.

In dem Haus in Höfen waren in der Nacht zum 23. Februar eine Frau (76) aus dem Raum Frankfurt/Main und ein Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen ermordet worden. Beide waren Bekannte der Bewohnerin. Die Hausbesitzerin (76) wurde von den Tätern schwer verletzt zurückgelassen. Sie liegt nach wie vor in einer Klinik.

Von RND/dpa

Königsdorf