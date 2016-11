Keine Lust auf klassisch? Wir haben ein paar neue Ideen gesammelt.

© Agnieszka Krus

Weihnachtsdeko selbst machen

Do it yourself: Adventskranz mal anders

Am Sonntag ist es so weit – die Adventszeit beginnt. Da darf natürlich auch ein Kranz nicht fehlen. Sie haben keine Lust auf die Klassiker, die Zeit ist knapp und das Budget sowieso? Wir zeigen vier Alternativen zum Nachbasteln in unter einer Minute. Ganz ohne Tannengrün – versprochen.