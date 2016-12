Wer sich in Münsters Kneipen und Discos bedrängt fühlt, bekommt nun unkomplizierte Hilfe – eine simple Frage reicht.

„Ist Luisa hier?“

Dieser Geheimcode soll Frauen in Not helfen

Im Notfall einfach nach Luisa fragen – Frauen, die in Kneipen und Bars in Münster bedrängt oder belästigt werden, bekommen mit einem kurzen Code an das Personal sofort Hilfe. Die Idee stammt aus England und hat sich längst bewährt.