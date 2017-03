Alkohol und Drogen

Schauspieler Robin Williams, Sängerin Fergie oder Serienstar Kristin Davis haben eine Gemeinsamkeit – sie sind oder waren drogenabhängig. Wer den Weg aus der Abhängigkeit geschafft hat und wer gescheitert ist, lesen Sie hier.

Los Angeles. Am Dienstagabend überraschte Schauspieler Ben Affleck mit einem Geständnis bei Facebook: Er habe seine Alkoholsucht behandeln lassen, um seinen Kindern der bestmögliche Vater zu sein, schrieb der 44-Jährige. Der Oscar-Preisträger ist mit seinem Suchtproblem nicht allein. Alkohol- und Drogenabhängigkeit sind in Hollywood weit verbreitet.

Schon in den 1990er Jahren hatte der Schauspieler dem Alkohol abgeschworen – und ist offenbar wieder rückfällig geworden. „Ich habe schon in der Vergangenheit damit gekämpft und werde es weiter tun“, versicherte er. Ähnlich erging es auch Afflecks inzwischen verstorbenen Kollegen Robin Williams. 20 Jahre lang war der Schauspieler alkohol- und kokainabhängig. Erst die Geburt seines Sohnes konnte ihn von den Drogen fernhalten. Jahrzehnte später verfiel er dem Alkohol erneut. Im August 2014 nahm sich Robins infolge von Demenz und Depressionen das Leben.

Bradley Cooper überwindet Alkoholsucht

Viele Prominente konnten ihre Sucht erfolgreich überwinden. So auch der Schauspieler Bradley Cooper („Silver Linings“). Bevor der 42-Jährige in Hollywood so richtig durchstartete, konsumierte er Drogen und trank Alkohol. „Ich war so beschäftigt damit, was die Menschen über mich denken. Ich lebte nur noch in meinem Kopf“, sagte der Schauspieler dem „The Hollywood Reporter“. Seit über zehn Jahren habe Cooper weder Alkohol noch Drogen angerührt. Auch „Black Eyed Peas“-Frontfrau Fergie sagte ihrer Drogensucht den Kampf an. Ihre zweifelhafte Drogenkarriere startete sie mit Ecstasy – später war sie abhängig von Crystal Meth. Laut eigenen Angaben schaffte sie den Absprung durch tiefsinnige Gespräche mit Gott.

Doch nicht immer kommen Promis mit Suchtproblemen wieder zur Vernunft. Die Sängerin Amy Winehouse starb im Alter von 27 Jahren trotz mehrerer Entzugsversuche an einer Alkoholvergiftung. Dasselbe Schicksal teilte ihre Kollegin Whitney Houston. Über 20 Jahre prägten Alkohol und Drogen das Leben der Sängerin – bevor sie im Februar 2012 leblos in einer Badewanne gefunden wurde. Erst neun Monate zuvor hatte sich die Musikerin in eine Entzugsklinik einweisen lassen.

