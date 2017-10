Soll die Taxifahrten für Frauen in Mexiko Stadt sicherer machen: Die App „Laudrive“.

Diese App soll Taxifahrten für Frauen sicher machen

Immer wieder vergreifen sich Taxifahrer in Mexiko Stadt an Frauen. Nun hat ein junges Start-up reagiert: Das Unternehmen bietet die App „Laudrive“ an. Damit können Frauen Taxis buchen, die auch nur von Frauen gefahren werden. Im Video stellen die Macher ihr Konzept vor.