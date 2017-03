2111 Meter hoch: Der Scheffauer am Wilden Kaiser in Tirol.

© mapio/Brian Zinnel

Bei Bergtour

Deutscher überlebt 300-Meter-Sturz in Tirol

Bei einer Alpintour in Österreich ist ein 48-jähriger Mann aus Deutschland am Scheffauer in der Nähe der deutschen Grenze von einem Schneebrocken getroffen worden und 300 Meter über felsiges Gelände abgestürzt. Der Mann erlitt nur eine Platzwunde und konnte seine Retter selbst per Handy benachrichtigen.