Mindestens zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Mehrere Verletzte

Deutscher Bus stürzt in Tirol zehn Meter tief

Ein Reisebus aus Augsburg ist am Freitagabend in Tirol nach einer Kollision mit einem deutschen Pkw zehn Meter über eine Böschung in die Tiefe gestürzt. Der Bus war mit 29 Insassen besetzt.