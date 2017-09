Deutsche Spezialeinheiten im Stresstest

Anti-Terror-Übung

Ende 2016 entkam der Terrorist Anis Amri, nachdem er in Berlin einen Anschlag verübt hatte. Wie solche Täter außer Gefecht gesetzt werden können, hat die Bundespolizei nun unter Realbedingungen geübt.

Berlin. Die Schüsse sind erst nur aus der Ferne zu hören. Dann werden die Salven lauter, hinzu kommen Explosionen wie Donnerschläge. Dichte Rauchschwaden breiten sich auf dem Bahnsteig aus, die Leute schreien, rennen in alle Richtungen davon. Erst spät ist zu sehen, dass sich von der Unterführung her jemand nähert. Ein maskierter Angreifer eröffnet mit seiner Waffe das Feuer auf all jene, die sich nicht schnell genug hinter Mülleimern oder im Gleisbett verstecken können. Er wirkt ruhig, lädt mehrfach nach, prüft, ob er seine Opfer auch wirklich erwischt hat.

Noch kein Jahr ist es her, dass der Terror Berlin erreichte – im Dezember 2016 kaperte Anis Amri einen Lkw und raste damit auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Am Montagabend ist es am S-Bahnhof Lichtenberg glücklicherweise nicht wieder so weit. Aber die Bundespolizei hat bei einer Anti-Terror-Übung ein denkbares Anschlagsszenario nachgestellt.