Der Vater ist weiter auf der Flucht

Zweijähriges Mädchen getötet

Nach dem gewaltsamen Tod eines zweijährigen Mädchens in Hamburg ist der tatverdächtige Vater weiter flüchtig. „Wir fahnden mit allen Mitteln, die wir haben“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Es gebe aber weiterhin keine Anhaltspunkte, wo der 33-Jährige sein könnte.

Hamburg. Ermittler hatten am Montagabend das Mädchen tot in der Wohnung der Familie im Stadtteil Neugraben-Fischbek gefunden. Die 32 Jahre alte Mutter der Zweijährigen sei am Montagabend zur Polizei gegangen, um Anzeige gegen ihren Ehemann wegen Bedrohung zu erstatten, sagte ein Polizeisprecher. Gemeinsam mit Polizisten fuhr sie dann zur Wohnung der Familie, die nach Angaben der Ermittler aus Pakistan stammt. Dort wollten die Beamten dem Ehemann ein Hausverbot erteilen.

Beim Betreten der Wohnung entdeckten sie das tote Mädchen. Der verdächtige 33-Jährige war verschwunden. Die Mutter erlitt einen Schock und wurde betreut. Die Frau hat außerdem einen Sohn, der ebenfalls betreut wurde. Bevor sie zur Polizei ging, hatte sie den Sechsjährigen anderswo untergebracht. Noch in der Nacht leitete die Polizei die Fahndung gegen den Vater ein, die weiter andauert. Die Ermittler hätten bisher aber keine Anhaltspunkte, wo sich der 33-Jährige aufhalten könnte, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

