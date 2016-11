Schick sieht er aus, der junge Mann. Nur die Krawatte muss ihm Präsident Obama noch einmal richten.

© Pete Souza/ White House

Best of Obama

Der Präsident, den die Kinder lieben

Barack Obama tritt im Januar als 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ab. In den vergangenen acht Jahren hat Obama neben vielen anderen vor allem die Kleinsten begeistert – und sie ihn. Nur der Gedanke an einen Abschied von seiner Tochter treibt dem noch mächtigsten Mann der Welt die Tränen in die Augen.