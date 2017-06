Mehr als 5000 Frauen in Deutschland tragen die Brustimplantate aus Silikon der Firma PIP.

© EPA FILE

Betrug

Der Brustimplantate-Skandal auf einen Blick

Der französische Hersteller PIP verarbeitete über Jahre Industriesilikon in Brustimplantaten. Dann flog der Skandal auf. Doch auch der TÜV-Rheinland ist in den Fall verstrickt. Heute will der BGH darüber urteilen. Hier lesen Sie die Hintergründe des Betrugs.