Star-Geständnis

Ein Hollywoodstar ohne ein perfektes Lächeln? Undenkbar! Doch Demi Moore hat jetzt gebeichtet, dass bei ihr nicht alles echt ist. Durch Stress, bekannte die Schauspielerin, habe sie im Abstand von einem Jahr zwei Schneidezähne verloren.

Los Angeles. Sie ist bekannt für ihr strahlendes Lächeln: Doch auch bei Demi Moore (54) ist längst nicht alles echt. Sie habe zwei Schneidezähne durch Stress verloren, offenbarte die US-Schauspielerin in der Nacht zum Dienstag in der „Tonight Show“. Moderator Jimmy Fallon zeigte ein Foto der Schauspielerin mit einer klaffenden Zahnlücke.

Sie hätte dafür gerne eine „coole“ Erklärung, etwa, es sei beim Skateboardfahren passiert, witzelte die dreifache Mutter. Doch sie führe den Verlust ihrer Vorderzähne auf Stress zurück. Nach Herzerkrankungen gehöre Stress wahrscheinlich zu den größten „Killern“ in Amerika, betonte Moore. Die Zähne seien ihr mit einem Jahr Abstand ausgefallen, erklärte die Schauspielerin dem Promiportal „Pagesix.com“.

An der Seite von Scarlett Johansson und Zoë Kravitz ist Moore Ende Juni in der Komödie „Girls’ Night Out“ in den deutschen Kinos zu sehen.

