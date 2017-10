Degowski-Komplize will eine Therapie machen

Die bewaffneten Geiselnehmer Dieter Degowski (l.) und Hans-Jürgen Rösner stehen in dem gekaperten Linienbus. © dpa

Geiselgangster von Gladbeck

Nachdem der Gladbecker Geiselgangster Dieter Degowski demnächst frei kommen soll, will sein Komplize Hans-Jürgen Rösner eine Therapie beginnen. Damit möchte er sich eine Perspektive auf ein Leben in Freiheit schaffen.

Aachen. Der einstige Gladbecker Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner will erstmals eine Therapie beginnen. Das bestätigte am Dienstag die Chefin der Justizvollzugsanstalt Aachen, Reina Blikslager. „Herr Rösner hat sich entschieden, im November mit einer Therapie zu beginnen“, sagte Blikslager dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag-Ausgabe). „Der Auslöser dafür ist sein Wunsch, eine Perspektive auf ein Leben in Freiheit zu erhalten“, fügte sie hinzu. Blikslager sagte weiter: „Möglicherweise haben die Berichte über die bevorstehende Freilassung seines Mittäters Degowski mit zum dem Entschluss von Rösner beigetragen, diesen Weg zu beschreiten.“