Auf den Straßen Londons wird Premierministerin Theresa May parodiert. Hier mit einer Maske.

Maybot, Mayday, Mayhem

Das sind die witzigsten Spitznamen für Theresa May

Als Politiker kennt man diese kleinen Spitzen – auch Bundeskanzlerin Merkel ist vor ihnen nicht gewappnet: Die Spitznamen. Was in Deutschland die „Mutti“ ist in Großbritannien „Maybot“, „Mayday“ und „Mayhem“. Die Wahlniederlage von Theresa May dienten als Inspiration für allerlei Spitzname.