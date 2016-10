Terrorabwehr mit Mehrfachstecker

Der gemeine Dreifachstecker wurde bisher unterschätzt. In den meisten Haushalten lag er einfach in der Ecke – dabei lassen sich mit ihm sogar Terrorverdächtige fesseln. Wir hätten noch ein paar andere Vorschläge zur Verwendung.

Hannover. Kein Haushalt ist perfekt, irgendwas fehlt immer. Doch dann nimmt man eben das, was man gerade zur Hand hat – so wie jetzt in Leipzig: Drei syrische Flüchtlinge fesselten ihren Landsmann den Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr nicht etwa mit einem Seil – sie nahmen einen weißen Dreifachstecker, wie es ihn in jedem Baumarkt gibt. Bei Hornbach zum Beispiel für 1,90 Euro, in Weiß und Schwarz, sogar mit einem 1,4 Meter langen Kabel. Der Dreifachstecker braucht also nicht irgendwo in der Ecke zu vergammeln. Er ist multifunktional. Wir hätten da ein paar Anregungen:

1. Hundeleine

Einmal Gassi – viel Auslauf hat Waldi nicht, aber immerhin ...

2. Als Krawatte. Wer kann: als Fliege.

Modischer Helfer in der Not und zugleich politisches Statement: der Syrerknoten.

3. Eine Flasche öffnen

Löscht den schnellen Durst auch unterwegs!

4. Aus dem Büro abseilen

Wenn Sie mal wieder zu sehr unter Strom stehen – dann nix wie weg!

5. Für frische Luft sorgen

Frischen Wind im Büro – mit dem Instant-Ventilator kein Problem ...

6. Wäsche aufhängen

Bevor’s im Single-Haushalt beginnt zu müffeln – ab mit der Wäsche auf die Elektro-Leine!

7. Einen Terrorverdächtigen fesseln

Was bei Terrorverdächtigen klappt, geht auch beim Kaugummi-Dieb – die praktische Vollstreckungs-Hilfe zur Selbsthilfe.

8. Frühstücksei servieren

So klappt’s auch mit dem Frühstücksei – aber am Timer wird noch gearbeitet ...

9. Ein Auto abschleppen

Abschlepphilfe statt ADAC – so kriegt der Anlasser wieder Strom ...

10. Als Steckdose.

Ach was, nicht als eine – gleich für drei eignet sich dieser Tausendsassa des modernen Haushalts ...

Von RND

Hannover