Das ist die neue Miss America

Cara Mund

52 junge Frauen sind am Sonntagabend zur Wahl der Miss America 2018 angetreten. Die 23-jährige Cara Mund setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen durch.

Atlantic City. Die Vereinigten Staaten haben eine neue Miss America. Cara Mund aus North Dakota setzte sich am Sonntagabend (Ortszeit) gegen 51 andere Teilnehmerinnen bei dem Wettbewerb in Atlantic City durch.

Cara Mund ist die neue Miss America

Die 23-Jährige bekam eine Krone von ihrer Vorgängerin aufgesetzt und nahm ihre neue Rolle, den Tränen nahe, an. Vor ihrem Sieg hatte Mund mehrere Runden, dazu gehörten unter anderem das Beantworten von Fragen und eine Präsentation im Badeanzug, für sich entscheiden können.

With a jazz dance to "The Way You Make Me Feel," it's @MissAmericaND! #MissAmerica 💃 pic.twitter.com/7EPgc43r2W — Cara Mund (@MissAmerica) September 11, 2017

.@MissAmericaND brings all smiles during the Lifestyle and Fitness competition at #MissAmerica! pic.twitter.com/N2OwJAVCtJ — Cara Mund (@MissAmerica) September 11, 2017

We're at the halfway point through the Evening Wear competition... let's hear it for @MissAmericaND! #MissAmerica pic.twitter.com/Ux8El1TwvO — Cara Mund (@MissAmerica) September 11, 2017

Von RND/ap