Eine Szene aus dem Video zur Luther-Hymne.

© youtube.com/Raputation (Screenshot)

Ist das cool oder kann das weg?

Das ist der Reformations-Rap

Der Countdown läuft: Am Dienstag vor 500 Jahren nagelte Martin Luther der Legende nach seine 95 Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg. Das gibt zum einen in diesem Jahr einen extra Feiertag – und diese „Hymne“ von Tübinger Theologie-Studenten.