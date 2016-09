Fernsehen, Verträge

ARD und ZDF schmeißen zwei Sender aus dem Programm, dafür geht ein neuer an den Start, Kündigungen werden einfacher und auch beim Arzt gibt es Neuigkeiten. Was sich zum 1. Oktober ändert, haben wir für Sie zusammengefasst.

Berlin. Patienten bekommen ab 1. Oktober mehr Unterstützung vom Arzt, Kündigungen sind dann auch gültig, wenn sie per Fax oder E-Mail übermittelt werden, die ARD und das ZDF schalten zwei ihrer Sender ab. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Fernsehsender schalten ab

Mit einem multimedialen Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene starten ARD und ZDF in den neuen Monat. Für „funk“ müssen allerdings die Sender EinsPlus und ZDFkultur weichen. Ab der Nacht zum 1. Oktober sind die Spartenkanäle aus finanziellen Gründen Geschichte.

Das neue Online-Programm soll deutlich anders sein als von ARD und ZDF gewohnt. Ausdrücklich ist „funk“ nicht einfach als ein neuer Kanal fürs jüngere Publikum geplant worden, in dem klassische TV-Sendungen zu sehen sind.

Medikationsplan

Von Oktober an hat jeder Versicherte, der drei oder mehr Arzneimittel nehmen muss, Anspruch auf einen Medikationsplan durch einen Arzt. Zunächst werde dieser noch auf Papier erstellt. Von 2018 an soll er dann elektronisch von der Gesundheitskarte abrufbar sein. Es gehe darum, Patienten künftig mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Arzneimitteln zu geben, so das Gesundheitsministerium.

Vorgesehen sei auch der Aufbau einer Datenbank zur Dosierung von Arzneimitteln für Kinder oder die Entwicklung einer Medikationsplan-App für Sehbehinderte. Mit dem Aktionsplan von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) solle dazu beitragen werden, Komplikationen durch unerwünschte Neben- oder Wechselwirkungen von Medikamenten zu vermeiden.

Laut Gesundheitsministerium sind schätzungsweise rund 250 000 Klinikeinweisungen jährlich auf vermeidbare Medikationsfehler zurückzuführen. Mit dem Plan für 2016 bis 2019 sollen Patienten, Ärzte, Apotheker, Pflegende und Öffentlichkeit für vermeidbare Risiken der Arzneimitteltherapie sensibilisiert werden.

Textform bei Kündigungen

Für Vertragskündigungen sind vom 1. Oktober an keine eigenhändig unterschriebenen Briefe mehr notwendig. Es gilt nur noch die „Textform“. Das heißt: Jeder kann zum Beispiel seinen Handy-Vertrag auch per E-Mail oder Fax kündigen. Die sogenannte Schriftform, die aus Text und Unterschrift besteht, darf nicht mehr in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gefordert werden. Eine Ausnahme gilt bei notariell beurkundeten Verträgen.

Schwankungen im Stromnetz

Große Stromverbraucher können auch weiterhin zum Ausgleich von Schwankungen im Stromnetz abgeschaltet werden, etwa wenn die Sonne nicht scheint. Sie erhalten dafür eine Vergütung. Eine Verlängerung der seit 2013 geltenden Verordnung zu abschaltbaren Lasten wird zum 1. Oktober bis Ende Juni 2022 verlängert.

