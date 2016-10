Fall Peggy

Am Skelett der ermordeten Peggy Knobloch sind offenbar Spuren des NSU-Mörders Uwe Böhnhardt entdeckt worden.

Lichtenberg. Was hat Uwe Böhnhardt mit dem Tod von Peggy Knobloch zu tun? Laut Bild-Zeitung wurde seine DNA an den Überresten des Mädchens entdeckt, das 2001 im bayerischen Lichtenberg verschwunden ist. Im Juli dieses Jahres fanden Polizisten in einem Wald in Thüringen die sterblichen Überreste der damals Neunjährigen.

Mediziner entdeckten nun Spuren, die zum NSU-Terroristen führen. Böhnhardt nahm sich am 4. November 2011 nach einem gescheiterten Banküberfall das Leben.

Mehr in Kürze an dieser Stelle.

