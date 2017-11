Chinas weltreisender Rikscha-Fahrer verunglückt

Im Video

Der Chinese Guanming Chen fuhr 16 Jahre lang mit seiner Rikscha durch die Welt, um zu den Olympischen Spielen zu gelangen. Nun ist er auf dem Weg nach Tokio ums Leben gekommen.

Buenos Aires. Bei einem LKW-Unfall in Argentinien starb Chen Guanming während der Reise zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020. In seiner Rikscha reiste der Bauer zu den olympischen Spielen nach Peking, London und Rio. Auf dem Weg nach London durchquerte Chen mit dem auffälligen und von einer Plane überzogenen Dreirad-Fahrrad 16 Länder, überlebte die Überflutungen in Thailand, den Schnee von Tibet, die Unwetter der Türkei, bevor er von Frankreich mit der Fähre nach Großbritannien übergesetzt ist. Warum seine Fans ihn immer in Erinnerung behalten werden, sehen Sie im Video:

Von Marie Röthingshofer/RND