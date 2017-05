Bella Hadid (v.l.), Jessica Chastain und Barbara Meier auf dem roten Teppich in Cannes.

Internationale Filmfestspiele

Cannes: Die schönsten Looks vom roten Teppich

Am Mittwoch wurden in Südfrankreich die 70. internationalen Filmfestspiele von Cannes eröffnet. Auf dem roten Teppich präsentierten sich die Stars in bezaubernden Roben. Die schönsten Bilder sehen Sie in unserer Bildergalerie.