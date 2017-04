Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende in Bonn sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. (Symbolfoto) © dpa

Überfall in Bonn

Die 23-Jährige und ihr Freund sind in der Nacht zum Sonntag auf einem Zeltplatz im Bereich der Siegaue in Bonn überfallen und mit einem größeren Messer bedroht worden. Dann zwang der Täter die Frau aus dem Zelt.

Bonn . Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende in Bonn sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Die Beamten gingen Hinweisen aus der Umgebung nach, sagte ein Sprecher am Montag. Die 23-Jährige und ihr Freund waren nach Ermittlerangaben in der Nacht zum Sonntag auf einem Zeltplatz im Bereich der Siegaue überfallen und mit einem größeren Messer bedroht worden, der Täter zwang die Frau aus dem Zelt und vergewaltigte sie. Anschließend floh er. Der 26 Jahre alte Freund alarmierte die Polizei und Rettungskräfte.

„Das Paar selbst konnte eine sehr gute Beschreibung des Täters abgeben, diese gleichen wir aktuell ab“, sagte der Sprecher. Die beiden befinden sich den Angaben zufolge in seelsorgerischer Betreuung. Bei der Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei am Sonntag einen Hubschrauber und einen Spürhund ein. Die Suche blieb zunächst erfolglos.

Von RND/dpa