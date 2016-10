Ernährung

Die CDU in Niedersachsen will Fleischbezeichnungen bei vegetarischen Produkten abschaffen.

Osnabrück. In einem Entschließungsantrag der Fraktion heißt es, Fleischersatzprodukte sollten nicht mehr als "Wurst", "Schnitzel", "Frikadelle" oder "Salami" verkauft werden, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Donnerstag. Das sei "Verbrauchertäuschung", begründete CDU-Verbraucherschutzsprecher Frank Oesterhelweg den parlamentarischen Vorstoß.

Anlass der Initiative ist laut Zeitung der Erfolg von Lebensmitteln, die als vegetarische Wurst, Schnitzel oder Frikadellen verkauft werden und in Aussehen, Struktur und Geschmack an Fleisch erinnern. "Die Leute sollen essen, was sie wollen. Sie sollen aber wissen, was sie essen", sagte Oesterhelweg der "NOZ". Unterstützung erhielt die CDU vom niedersächsischen Landvolk.

Der Deutsche Vegetarierbund widersprach: "Die Verwendung von Bezeichnungen, die herkömmlich für tierische Produkte eingesetzt wurden, sollte auch für vegetarische Alternativprodukte eindeutig zugelassen werden", sagte ein Vertreter des Vegetarierbundes der Zeitung. Die EU hat die Verwendung traditioneller Begrifflichkeiten bei vegetarischen Fleischersatzprodukten laut "NOZ" noch nicht abschließend geregelt.

ilo/eha