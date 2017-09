© AP (Archivbild)

Festival

Burning-Man-Besucher stirbt nach Lauf ins Feuer

Wenige Stunden nach dem Lauf in ein Feuer beim Burning Man Festival in der Wüste Nevadas ist ein Mann gestorben. Rund 50.000 Menschen seien vermutlich anwesend gewesen, als Feuerwehrleute den 41-Jährigen am Samstagabend aus den Flammen zogen.