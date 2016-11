Mehr als 1000 Polizisten im Einsatz

Mit einer bundesweiten Großrazzia geht die Polizei gegen Rocker vor. In sechs Bundesländern, darunter Niedersachsen, NRW und Hessen gibt es Durchsuchungen. Mehr als 1000 Beamte, darunter auch Spezialeinheiten, sind im Einsatz.

Wiesbaden. Mit einer Großrazzia in sechs Bundesländern sind Sicherheitskräfte am Mittwoch gegen Rocker vorgegangen. Einsätze gibt es in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg, wie das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilten.

Razzia offenbar nur gegen „Osmanen Germania“

Insgesamt sind demnach bundesweit mehr als tausend Polizeikräfte, darunter auch Spezialeinheiten, beteiligt. Nach Medieninformationen soll sich die Razzia auf Objekte der Rockergruppe „ Osmanen Germania“ konzentrieren. Etwa 50 Klubhäuser, Büroräume und Villen der türkischen Rockergruppe sind laut „Bild“-Informationen durchsucht worden.

Ziel der Razzia sei „das Auffinden von Beweismitteln“, hieß es weiter. Konkret werde „nach Waffen, Munition, Betäubungsmitteln, schriftlichen Unterlagen sowie sonstigen Gegenständen“ gesucht, die „über Art und Umfang der illegalen Geschäfte sowie die Struktur der rockerähnlichen Gruppierung“ Aufschluss geben könnten.

Ein beteiligter Beamter erzählte der „Bild“-Zeitung, dass die Ermittlungsbehörden Erkenntnisse haben, dass Mitglieder der Osmanen „enge Kontakte zum türkischen Geheimdienst pflegen“ und in Deutschland gegen Kurden vorgehen könnten. Konkret sucht die Polizei demnach nach Waffen, wie etwa Maschinenpistolen, die dafür eingesetzt werden könnten.

Das sind die „Osmanen Germania“ Die türkische Gruppe „ Osmanen Germania“ ist eine rockerähnliche Gruppierung.

Nach Erkenntnissen des LKA Niedersachsen wurde die Gruppe Ende 2014 in Frankfurt gegründet. Anfang 2016 soll sich der Club bereits auf 20 regionale Chartes ausgebreitet haben. Die „Osmanen Germania“ gelten als eine der am schnellsten wachsenden Gruppierungen in der deutschen Rockerszene. Anders als etwa die Hells Angels sind sie aber kein Motorradclub (MC).

Das LKA Hessen sieht bei den Osmanen eine ähnliche Struktur wie bei den Hells Angels. Die meisten Mitglieder seien erfahrene Kampfsportler, viele mit kriminellem Hintergrund. Sie sollen in der Türsteher- und Ordnerszene sowie im Objekt- und Personenschutz aktiv sein.

Sicherheitsbehörden schätzen die Osmanen als türkisch-nationalistisch ein.

Rocker-Experte Jürgen Roth hält die Osmanen für eine besonders schlagkräftige Gruppierung, weil sie enge Verbindungen zur Regierungspartei AKP, aber auch zu den Grauen Wölfen haben.

Im Jahr 2016 sind die Behörden bereits wiederholt gegen die Gruppe vorgegangen. Bei einer Razzia im April 2016 wurden sieben Personen vorläufig festgenommen. Im August 2016 wurde der Vizepräsident des offiziell als Boxclub geltenden Osmanen im Saarland verhaftet. Er wurde wegen Drogenhandels gesucht.

Von afp/dpa/RND/zys

