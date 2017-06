Die abgestürzte Cessna 310R auf dem Freeway 405.

© dpa

Flugzeugabsturz

Bruchlandung mitten auf US-Highway

Ein Kleinflugzeug mit zwei Menschen an Bord hat am Freitag auf einer Autobahn im US-Staat Kalifornien eine Bruchlandung hingelegt. Dabei ging das zweimotorige Flugzeug in Flammen auf.