Zwei Frauen aus Großbritannien haben sich in Spanien getroffen – weil die Flüge nach Malaga billiger waren als die Zugfahrten in England. © dpa

Flug statt Zug

Die beiden Freundinnen Lucy Walker und Zara Quli leben in Großbritannien, trotzdem haben sie sich in Spanien getroffen – weil der Flug ins etwa 2200 Kilometer entfernte Málaga billiger war als eine 330 Kilometer lange Zugfahrt durch England.

Birmingham. Die 27-jährige Lucy Walker lebt in Newscastle und wollte ihre Freundin Zara Quli in Birmingham besuchen. Sie habe deshalb eine Bahnfahrkarte bestellen wollen, aber einen Schrecken bekommen, erzählte sie der britischen Zeitung „Daily Mail“. Die Zugfahrt (Hin und zurück) solle 105 britische Pfund kosten, umgerechnet 120 Euro. Das war ihr zu viel. Laut Google Maps liegen Newcastle und Birmingham etwa 330 Kilometer voneinander entfernt.

Vier Flüge waren billiger als zwei Zugfahrten

Also informierte sie sich, ob ein Flug billiger wäre – dabei stellte sie fest, dass sie für deutlich weiger Geld nach Spanien kommen konnte: Ryanair verlangte für den Flug von Birmingham nach Málaga und wieder zurück knapp 20 britische Pfund, also etwa 23 Euro. Ihre Freundin Zara Quli (26) fand ebenfalls einen Billig-Flug nach Malaga: Sie habe knapp 56 britische Pfund (64 Euro) für Hin- und Rückflug bezahlt, schrieb die britische Zeitung. Solche Last-Minute-Angebote gebe es regelmäßig, sagte Lucy Walker.

Also trafen sich die beiden Freundinnen im etwa 2200 Kilometer entfernten Spanien und verbrachten drei Tage in Málaga. Für die Flugtickets hätten sie zusammen sogar rund 30 Pfund (34 Euro) weniger bezahlt als für die Zugtickets, schrieb die „Daily Mail“. Wahrscheinlich war es in Málaga auch sonniger und wärmer als in Birmingham.

Sie achte auf die Umwelt, sagte Lucy Walker der „Daily Mail“. „Aber der Zug war so viel teurer.“

Von RND/wer

Birmingham