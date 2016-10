Blaulicht

Die Täter, die niemanden mit ihren Schüssen verletzten sind vermutlich von der Bremer Polizei festgenommen werden.

Bremen. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag Schüsse in Bremen-Walle abgefeuert. Nahe der Haltestelle Waller Bahnhof fanden Beamte der Bremer Polizei ein Fahrzeug mit einem Einschussloch sowie mehrere Patronenhülsen, wie die Behörde mitteilte. Noch in der Nacht wurden demnach im Bremer Stadtgebiet fünf verdächtige Männer festgenommen. Bei den 20 bis 27 Jahre alten Verdächtigen fanden die Beamten eine Schusswaffe. Ob es sich bei den Festgenommenen um die Täter handelt und inwieweit Menschen gefährdet waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

dpa/lni