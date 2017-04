Am Sonnabend wurde die getötete Frau von ihrer Freundin als vermisst gemeldet. © Julian Stähle

Leichenteile gefunden

Eine Frau aus Brandenburg war am Sonnabend als vermisst gemeldet worden. Als die Ermittler ihr Haus aufsuchten, machten sie auf dem Grundstück grauenvolle Funde.

Borkheide. Die mittelmärkische Gemeinde Borkheide ist Schauplatz eines grausamen Verbrechens geworden. Die Polizei fand am Sonnabend und Sonntag auf einem Privatgrundstück die zuvor an mehreren Stellen verscharrten Teile einer zerstückelten Leiche. Überall waren Blutspritzer. Das berichtet die „Märkische Allgemeine Zeitung“ in der Nacht zu Montag.

Polizei trifft den Sohn völlig verwirrt an

Auf dem Grundstück lebte eine Frau, die am Sonnabend von einer Freundin als vermisst gemeldet worden war. Als die Polizei der Anzeige nachging und das Haus aufsuchte, trafen die Beamten den 17-jährigen Sohn der Vermissten nach Informationen aus Ermittlerkreisen völlig aufgelöst und unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehend an.

17-Jähriger wegen Mordverdachts verhaftet

Dass es sich bei den gefundenen Leichenteilen um die sterblichen Überreste der Mutter handelt, ist offiziell noch nicht bestätigt. Die Frau, Jahrgang 1956, war alleinerziehend und lebte mit dem Sohn zusammen in dem Haus. Die Beamten verhafteten den 17-Jährigen. Dem Vernehmen nach steht er unter Mordverdacht. Nachbarn berichteten von häufigen und heftigen Streitigkeiten zwischen Mutter und Sohn.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, habe es nach dem Verschwinden der Frau auf dem Grundstück gebrannt. Nachbarn sollen bei den Löscharbeiten geholfen haben.

Von RND/Volkmar Klein

