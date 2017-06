Symbolfoto

© dpa

Bayern

Bombendrohung an Schulzentrum war falscher Alarm

Falscher Alarm an zwei Schulen in Mittelfranken: Per E-Mail wurde eine Explosion angedroht, das Schulzentrum geräumt. Nun sucht die Polizei den Urheber. Wollte er sich vor einer Prüfung drücken?