Topmodel Miranda Kerr und ihr fünfjähriger Sohn Flynn hielten sich zum Tatzeitpunkt nicht auf dem Anwesen auf.

Zwischenfall auf Topmodel-Ranch

Blutiger Einbruch in Miranda Kerrs Villa

Schock für Topmodel Miranda Kerr. Ein Mann hatte am Freitagmorgen versucht, in ihre Ranch in Malibu einzubrechen – und wurde vom Security-Mann des Models gestellt. Was folgte, war ein Kampf auf Leben und Tod.