Prominenter Nachwuchs

Die Zwillinge von Sängerin Beyoncé und ihrem Mann Jay-Z sind zur Welt gekommen. Namen und Geschlecht sind noch nicht offiziell bekannt – aber möglicherweise hat sich ein berühmter Bekannter des Ehepaars bereits verplappert.

Los Angeles. Seit Wochen präsentierte Beyoncé auf Instagram stolz ihren großen Babybauch. Jetzt melden mehrere US-Medien, dass die lang erwarteten Zwillinge der Sängerin zur Welt gekommen sind.

Bereits am Donnerstag war ihr Ehemann Jay-Z zusammen mit deren gemeinsamer Tochter Blue Ivy in einem Krankenhaus in Los Angeles gesichtet worden. Eigentlich sollte der Hip-Hop-Star bei der Songwriters Hall of Fame auftreten, wo er für sein Gesamtwerk ausgezeichnet werden sollte.

Bei der Veranstaltung am Donnerstag sprach unter anderem auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Und einige Fans glauben, er könnte sich in seiner Laudatio auf seinen Freund Jay-Z vielleicht verplappert und das Geschlecht der Zwillinge verraten haben. Obama, selbst Vater zweier Töchter, meinte: „Jay und ich sind auch in unsere Töchter vernarrt, auch wenn er mich toppen wird, wenn diese Zwillinge erst mal da sind.“

Auf eine offizielle Bestätigung oder gar erste Bilder der Zwillinge müssen Fans jedoch noch warten. Vermutlich aber nicht mehr allzu lange. Denn die Sängerin versorgte ihre Fans bei Instagram regelmäßig mit neuen Fotos ihres wachsenden Babybauchs.

